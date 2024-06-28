تبادل وزير الاتصالات جوني القرم مع نائب مدير الوكالة الوطنية للتنمية والتعاون الدولي يانغ وي تشون، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، وجهات النظر المتعمقة حول تعزيز التعاون الإنمائي في مجال الاتصالات بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر القرم بحث مع نائب مدير الوكالة الوطنية للتنمية والتعاون الدولي في التعاون الإنمائي بمجال الاتصالات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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