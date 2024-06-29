الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدة بلدات في الضفة الغربية، ترافق معها حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشقاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وداهمت منازل عدة.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

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