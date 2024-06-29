اخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدة بلدات في الضفة الغربية، ترافق معها حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين.

 

 

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشقاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وداهمت منازل عدة.

 

 

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا