فلسطين تدين شرعنة الاحتلال لخمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت دولة فلسطين شرعنة قوات الاحتلال الإسرائيلي لخمس بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحويلها لمستوطنات كبرى لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية فيها.

وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان ، بأن التوسع الاستيطاني الجديد تعد تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي، محذرة في الوقت نفسه من النتائج الخطيرة المترتبة على استمرار الاستيطان.

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