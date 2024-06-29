الداخلية الإيرانية: بزشكيان يتقدم على جليلي في انتخابات الرئاسة بعد فرز أكثر من 14 مليون صوت

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن المرشح مسعود بزشكيان يتقدم على سعيد جليلي في انتخابات الرئاسة بعد فرز أكثر من 14 مليون صوت.

وفتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الإيرانيين، صباح أمس الجمعة، في أكثر 58 ألف مركز انتخابي داحل إيران و300 مركز خارج البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين قرروا ان يكملوا السباق الانتخابي هم، محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان، بعد انسحاب مرشحين هما علي رضا زاكاني و امير حسين قاضي زادة هاشمي.