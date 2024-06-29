شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى تجربة تنموية فريدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحالف الوطني آلية هامة لتوسع الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، كما يهدف هذا الكيان فى المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية و تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائي.

وأصبح التحالف الوطني بمثابة نموذج وتجربة على كافة منظمات العمل الأهلى دراستها والخروج منها بالدروس المستفادة، وإعادة بناء استراتيجياتهم في ضوء تجربة التحالف الناجحة، الذى عكف على القضاء على الفقر، فقد استفاد من خدماته أكثر من 30 مليون مصري، وتكمن أهمية هذا الكيان العظيم في امتلاكه قاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الكثير من الخدمات للمصريين في عدة مجالات ومنها الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، بجانب إطلاق المبادرات الصحية والخدمية، ولم يقتصر دوره عند هذا الحد بل تجاوزت خدماته الى حد الجانب الترفيهي وإدخال الفرحة على المواطنين.

وأشار التحالف الوطنى إلي أنه خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024، عمل على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي ، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 الف و 796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

وتمكن التحالف الوطنى للعمل الأهلى من خلال التمكين الاقتصادي، على دعم للأسر الأكثر احتياجا، وجعلهم أولوية لضمان مصادر دخل مستدامه تخرج بهم من احتياجهم، وسلم التحالف لـ 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، بالإضافة إلى مبادة "ازرع "التي تدعم صغار المزارعين في أحلامهم و طموحاتهم.