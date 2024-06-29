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روسيا تستهدف مستودعات صواريخ أوكرانية بمقاطعة زابوريجيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، بأن انفجارات قوية وقعت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوريجيا.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي، تم قصف بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوريجيا، وبعد القصف توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا".

وتابع: "كان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا يحتوي على صواريخ (إم إل أر سي) وقذائف بعيدة المدى للراجمات من طراز (هيمارس)".

وأشار إلى أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت من زابوريجيا نحو هذه المنطقة بعد الانفجار.

ولم يتسن في البداية التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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