مداهمة مقار لمجموعة "تاليس" للأسلحة في فرنسا وهولندا وإسبانيا بإطار تحقيقات بشبهات فساد

كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "مقار لمجموعة "تاليس" الفرنسيّة للأسلحة شهدت مداهمات هذا الأسبوع في ​فرنسا​ و​هولندا​ و​إسبانيا​، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بمبيعات معدّات عسكريّة إلى الخارج، لا سيّما إلى ​البرازيل​".

وأوضح أنّ "عمليّات التّفتيش هذه تجري في إطار تحقيقَين أوّليَّين"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ فتح أوّل تحقيق في نهاية العام 2016 ويتعلّق بتهم فساد في حقّ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي وغسل هذه الجرائم، وبيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل".

وذكر المصدر أنّ "القضيّة الثّانية الّتي فُتحت في حزيران 2023، لا سيّما بتهم فساد واستغلال نفوذ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي، وغسل أموال وإخفاء هذه الجرائم، تتعلّق بعمليّات بيع معدّات عسكريّة ومدنيّة مختلفة إلى الخارج".

وأفاد بأنّ المداهمات "نفّذها 65 محقّقًا من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم الماليّة والضريبيّة "OCLCIFF"، و12 قاضيًا من مكتب المدّعي العام المالي الوطني، بالتّعاون مع القضاء الهولندي والإسباني وبالتّنسيق مع الوكالة القضائيّة الأوروبيّة "يوروجست".