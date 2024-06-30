هاريس: بايدن لم يكن في ساعة نجومية خلال المناظرة الانتخابية

اعترفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بأن "الرئيس جو بايدن لم يكن في "ساعة نجومية" خلال المناظرة الانتخابية المتلفزة مع سلفه دونالد ترامب التي جرت يوم الخميس الماضي"، مضيفة، "لكنني أقولها بثقة تامة: سنفوز في الانتخابات".

وتابعت نائبة الرئيس الأميركي القول إن "ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية"، وبالتالي فإن المخاطر في انتخابات تشرين الثاني المقبلة أعلى من أي وقت مضى".

يوم أمس السبت، ذكرت وكالة بلومبرغ، أن "بايدن اعترف لزوجته جيل بأنه لا يعرف "ما حدث" في المناظرة"، موضحا بأنه لم يكن على ما يرام.

ويوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأميركي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وتتفق وسائل الإعلام الأميركية على أن أداء بايدن كان أضعف من ترامب.