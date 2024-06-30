الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات ومحطات الأوكسجين بسبب نقص الوقود

ياسر رشاد - القاهرة - خلال 48 ساعة..

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذيراً عاجلاً اليوم، حيث أعلنت أن ما تبقى من مستشفيات ومحطات الأوكسجين قد يتوقف عن العمل خلال الـ 48 ساعة القادمة، نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وأشارت الوزارة إلى أن النقص الحاد في الوقود يهدد بتعطيل الخدمات الطبية الضرورية للمرضى، ما يزيد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة.

وفي تصريح لمدير مستشفى العودة شمالي غزة، الدكتور أحمد مهنا، أكد أن المستشفى مهدد بالتوقف الكامل عن تقديم الخدمات الصحية إذا لم يتم تأمين الوقود اللازم خلال الساعات القليلة القادمة.

وناشدت الوزارة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بشدة للتدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم لتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الأزمة الصحية والإنسانية في غزة، والتي تتفاقم مع انقطاع الكهرباء المستمر والنقص الحاد في الموارد الطبية والإنسانية.

نادي الأسير الفلسطيني: اعتقال أكثر من 20 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين في الضفة الغربية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت على الأقل 20 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين في عمليات دهم واعتقال شنتها في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. وأوضح النادي أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في ظل التصعيد الأمني الإسرائيلي المستمر في المنطقة.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال نفذ أكثر من 9450 عملية اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العدوان وحرب الإبادة التي شنتها القوات الإسرائيلية، ما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ونوه النادي إلى أن معظم الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لظروف قاسية داخل السجون الإسرائيلية، مع تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية، داعياً المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سياسات الاعتقال التعسفي والانتهاكات المتكررة.

الجهاد الإسلامي الفلسطينية تدين بأشد العبارات تصريحات بن غفير المطالبة بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في سجون الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الأمن الإسرائيلي أمير بن غفير، التي دعا فيها إلى إطلاق النار على رؤوس الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ووصفت الحركة هذه التصريحات بأنها تعبر عن روح العدوانية والإجرامية التي تتجلى في سياسات الاحتلال القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن هذه التصريحات تمثل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس استمرار السياسات العدوانية التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وشددت الحركة على ضرورة أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياساته القمعية وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأسرى الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة.