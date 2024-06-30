جيش الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا خلال يومين في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - افاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينياً على الأقل خلال اليومين الماضيين في عمليات دهم واعتقال شنتها في مناطق مختلفة فى الضفة الغربية المحتلة ، وأوضح النادي أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في ظل الحرب جيش الاحنلال الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال نفذ أكثر من 9450 عملية اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العدوان وحرب الإبادة التي شنتها القوات الإسرائيلية، ما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ونوه النادي إلى أن معظم الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لظروف قاسية داخل السجون الإسرائيلية، مع تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية، داعياً المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سياسات الاعتقال التعسفي والانتهاكات المتكررة.

الجهاد الإسلامي الفلسطينية تدين بأشد العبارات تصريحات بن غفير المطالبة بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في سجون الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الأمن الإسرائيلي أمير بن غفير، التي دعا فيها إلى إطلاق النار على رؤوس الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ووصفت الحركة هذه التصريحات بأنها تعبر عن روح العدوانية والإجرامية التي تتجلى في سياسات الاحتلال القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن هذه التصريحات تمثل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس استمرار السياسات العدوانية التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وشددت الحركة على ضرورة أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياساته القمعية وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأسرى الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة.

مستشفى العودة مهددة بالتوقف الكامل بسبب نقص الوقود

أصدر مدير مستشفى العودة في شمالي قطاع غزة، الدكتور أحمد مهنا، تحذيراً عاجلاً من إمكانية توقف الخدمات الطبية في المستشفى بشكل كامل، نتيجة لنقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية. وأوضح الدكتور خليل أن المستشفى يواجه أزمة خانقة بسبب عجز الجهات المعنية في تأمين الوقود الذي يعتبر حيوياً لتشغيل المعدات الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية.

وأضاف مهنا، أن النقص في الوقود يهدد بشكل مباشر حياة المرضى ويعرض العاملين في المستشفى لمخاطر صحية خطيرة، مشيراً إلى أنه بدون تدخل عاجل لتأمين الوقود، قد يتعطل العمل الطبي والجراحي في المستشفى خلال الأيام القادمة.

وطالب الدكتور مهنا من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بضرورة التدخل الفوري لحل هذه الأزمة، وتأمين إمدادات الوقود الطبي اللازمة للمستشفى، لاسيما في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.