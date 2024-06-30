"حزب الله" نعى حسين محمد سويدان من بلدة عدشيت القصير

أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد سويدان "هلال" مواليد عام 1990 من بلدة عدشيت القصير في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وكان قد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على بلدة حولا مستهدفا احد المباني.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.
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