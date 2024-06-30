القصيفي شارك في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب بالعراق: لموقف عالي النبرة حيال مجازر غزة

شارك نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بصفته امينا مساعدا للاتحاد بإجتماع أمانته العامة الذي عقد في بغداد بمقر نقابة الصحفيين العراقيين ،وذلك على هامش إحتفالات العيد الـ155 لتأسيس الصحافة العراقية.

وناقش المجتمعون الطلب المقدم من المركز القطري للصحافة للانضمام إلى الاتحاد، وتمت الموافقة المبدئية عليه ورفع إلى المكتب الدائم للاتحاد في دورته المقبلة للبت فيه.

ودعا القصيفي إلى "موقف عالي النبرة ومتردد حيال المجازر التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الجيش الصهيوني وأن يتصد الاتحاد بقوة لعملية التضليل والاعماء لطمس معالم الابادة الإسرائيلية التي ترتكب في غزة ولم توفر الصحافيين فيها، وفي جنوب لبنان الثابت والصابر".

وأكد ان "اتحاد الصحافيين العرب يجب أن يتجاوز حالة التباين العربي في تقويم وقراءة ما يجري في غزة، ليصوغ موقفا نوعيا وصارما مما يحصل في هذه الساعات المفصلية والتاريخ من ايام العرب".

وبعد عرض إقتراحات المشاركين في الاجتماع، كان اتفاق على تضمين البيان الختامي الذي سيصدر عنه موقفا واضحا بتقديم شكوى مع الاتحاد الدولي للصحافيين أمام المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل ،وتوجيه رسالة شديدة اللهحة للاتحاد الاوروبي يدين موقفه الملتبس حيال ما يجري في غزه من مذابح، واستمرار التحرك الدولي والعربي لحشد أوسع رأي عام مناصر للقضية الفلسطينية ومدين لمأساة غزة، والضغط في كل الاتجاهات الرسمية والشعبية من أجل تطوير المواقف المؤيدة وتفعيلها.

وفي السياق، جرت اليوم احتفالية في فندق " الرشيد" برعاية وحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ،وحضور نائب رئيس المجلس النيابي حسين المندلاوي، وعدد كبير من الوزراء والنواب والسفراء العرب والأجانب ونقيب الصحافة عوني الكعكي.