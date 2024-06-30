الحكومة البريطانية حذّرت من خطر تدخل روسي في الانتخابات العامة

حذّر نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن من "خطر التدخل الروسي في الحملة للانتخابات العامة المقرّرة في الرابع من تموز"، بعدما كشفت قناة تلفزيونية أسترالية عن أنشطة منسّقة على منصة "فيسبوك".

ولفت داودن، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز"، الى ان "هناك تهديد في كل الانتخابات وبالفعل نراه في هذه الانتخابات من جانب جهات معادية تسعى للتأثير على نتيجة الاقتراع".

وأضاف "روسيا مثال على ذلك وهنا مثال كلاسيكي على اللعبة الروسية"، مشيرًا إلى عملية "منخفضة المستوى"، مشيرا الى انني "لا ألمّح أبدًا إلى أن هناك أي نوع من التواطؤ المباشر بين روسيا وفاراج"، مشددًا على أنه "يريد فقط التحذير من "تهديد تدخل الدولة الروسية في انتخاباتنا".

وكانت قد رصدت قناة "إيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية "خمس صفحات منسّقة على منصة فيسبوك يتابعها في المجموع 190 ألف حساب وتنتقد أحزابا بريطانية عدة بما فيها حزبا العمّال والمحافظين، لكنها تُظهر أحيانًا دعمها لحزب الإصلاح المناهض للهجرة والذي يتزعّمه نايجل فاراج". ورأى خبراء ان هناك ب"صمة روسية في الصفحات تلك".