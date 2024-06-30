الغرف التجارية: قرار غلق المحال في الـ10 مساءً نظامي ولا يؤثر على الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مواعيد غلق المحلات تأخر كثيرًا لتنفيذه والتعديل في مواعيد الغلق قرار نظامي ولا يؤثر على الإنتاج.

وأوضح "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن هذا القرار يراضي الجميع وسيكون هناك شوارع منخفضة الكثافة المرورية، وهناك مواعيد لعمليات الشراء وستكون حياة منظمة بشكل أكبر.

وأضاف أن هذا القرار يوفر الكهرباء للمصانع والمحلات والمولات، مؤكدًا أن الشوارع كانت مليئة بالأنوار في الساعة الـ12 صباحًا، والمواعيد الجديدة تساعد الجميع من المواطنين وأصحاب المحال التجارية ويوفر لهم الكهرباء لشراء المواد الخام.

وتابع: قرار مواعيد غلق وفتح المحال التجارية سيلزم المواطن بالشراء في المواعيد المحددة من قبل الحكومة.