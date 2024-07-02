شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته للملك في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.
فيما أعرب الملك عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواساته الصادقة.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته للملك في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.
فيما أعرب الملك عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواساته الصادقة.