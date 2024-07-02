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ارتفاع ضحايا حادث التدافع في الهند إلى 100 قتيل وعشرات المصابين

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واس - نيودلهي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التدافع في ولاية "أوتار براديش" إلى 100 قتيل على الأقل، إضافة إلى إصابة العشرات.
وبينت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، أن التدافع وقع خلال تجمع بإحدى قرى مدينة "هاثراس" بسبب التكدس والزحام الشديد.
وأضافت أن رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي ورئيسة البلاد دروبادي مورمو أعربا عن تعازيهما لأسر القتلى، ووجها بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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