شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا حادث التدافع في الهند إلى 100 قتيل وعشرات المصابين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التدافع في ولاية "أوتار براديش" إلى 100 قتيل على الأقل، إضافة إلى إصابة العشرات.

وبينت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، أن التدافع وقع خلال تجمع بإحدى قرى مدينة "هاثراس" بسبب التكدس والزحام الشديد.

وأضافت أن رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي ورئيسة البلاد دروبادي مورمو أعربا عن تعازيهما لأسر القتلى، ووجها بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.

