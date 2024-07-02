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شكرا لقرائتكم خبر عن "فُلك البحرية" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات أسطول السفن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة فُلك للخدمات البحرية -إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة-، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة البحري لإدارة السفن في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، بهدف تعزيز قدرات أسطول شركة فُلك البحرية.
وسيتم بموجب الاتفاقية التي وقعها من الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية بول هيستباك رئيس شركة البحري لإدارة السفن خالد الحماد، تعزيز التعاون في بناء أسطول فُلك البحرية من خلال تعزيز القدرات التقنية للسفن، إلى جانب التعاون في إدارة الأسطول عبر التوظيف أو المساهمة في شراء أو بناء سفن جديدة؛ ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء مركز لوجستي عالمي يخدم متطلبات المملكة والمنطقة.
وقال الحماد: "تمثل الاتفاقية استمراراً لجهود شركة فُلك البحرية في التعاون مع مختلف الكيانات السعودية العامة والخاصة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة، حيث تركز فُلك البحرية على تقديم حلول شحن بحري متطورة مثل خدمات سفن الروافد والنقل البحري لمسافات قصيرة، والتي تعد من ركائز المنظومة البحرية اللوجستية.
وأشار إلى أن التعاون مع خبرة البحري سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز الجهود في بناء القدرات الفنية والتقنية لأسطولنا من خلال توظيف الكوادر التشغيلية والمساهمة في تسريع وتيرة شراء أو بناء سفن جديدة.
وسيتم بموجب الاتفاقية التي وقعها من الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية بول هيستباك رئيس شركة البحري لإدارة السفن خالد الحماد، تعزيز التعاون في بناء أسطول فُلك البحرية من خلال تعزيز القدرات التقنية للسفن، إلى جانب التعاون في إدارة الأسطول عبر التوظيف أو المساهمة في شراء أو بناء سفن جديدة؛ ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء مركز لوجستي عالمي يخدم متطلبات المملكة والمنطقة.
أسطول فُلك البحريةوبوجود سفينتين في أسطول فُلك البحرية منذ انطلاق أعمالها في أبريل الماضي، تقوم الشركة بدور محوري في تقديم خدمات الشحن البحري على طول البحر الأحمر والذي يعد أحد أهم طرق الشحن في العالم، ليتم ربط المملكة العربية السعودية بالموانئ الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الحماد: "تمثل الاتفاقية استمراراً لجهود شركة فُلك البحرية في التعاون مع مختلف الكيانات السعودية العامة والخاصة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة، حيث تركز فُلك البحرية على تقديم حلول شحن بحري متطورة مثل خدمات سفن الروافد والنقل البحري لمسافات قصيرة، والتي تعد من ركائز المنظومة البحرية اللوجستية.
وأشار إلى أن التعاون مع خبرة البحري سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز الجهود في بناء القدرات الفنية والتقنية لأسطولنا من خلال توظيف الكوادر التشغيلية والمساهمة في تسريع وتيرة شراء أو بناء سفن جديدة.