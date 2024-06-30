21 صورة ساحرة للجمال الخفي الذي لا تراه عيون البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد عالم تصوير الماكرو بمثابة بوابة ساحرة لكشف الجمال الخفي الذي غالبًا ما تعجز العين المجردة عن رؤيته.

وقدمت جوائز التصوير الفوتوغرافي الـ 35 لهذا العام مجموعة مذهلة من الصور الحائزة على جوائز كبرى، تعرض التفاصيل الاستثنائية والحياة النابضة بالعجائب في أصغر الكائنات.

من الأنماط المعقدة على أجنحة الحشرات إلى الأنسجة الرقيقة للبتلات التي يقبلها الندى، تعد هذه الصور الفوتوغرافية شهادة على مهارة وصبر المصورين الذين التقطوها، وفقا لموقع مجلة 123CLICKS.

تلك الكائنات الصغيرة التي ندوسها باٌدامنا يوميا، أو تلك التي تتطاير حولنا، تمتلك تقنيات وأجهزة معقدة للغاية، ومن خلال تلك الصور المقربة، نستطيع رؤية أنها ليست قبيحة كما نظن، وليست ضعيفة وبسيطة كما نظن.