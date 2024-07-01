العراق لمايك والتز: تصريحاتكم محاولة للتأثير على القضاء

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وقالت الخارجية العراقية في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن «الوزارة تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونجرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان».
وأكدت الوزارة رفضها التام، لما «جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات».
وأضافت، بأن «الوزارة تعد تلك التصريحات تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي».
مؤكدة، أن «محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد».
وأعربت الوزارة عن أسفها لـ«محاولات إقحام الكونجرس الأمريكي في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية».
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