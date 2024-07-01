شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": ثورة 30 يونيو كانت البداية لتأسيس الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو كانت البداية لتأسيس الجمهورية الجديدة بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تخطط لسرقة الوطن وهويته وتسعى الى نشر روح الفرقة والفوضى بين أطياف المجتمع، من أجل أن تسود أفكارها الهدامة التي تهدف للعنف والدمار من أجل تنفيذ مخططاتهم وأطماعها الدنيئة.

وأوضح أمين سر لجنة الطاقة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه الثورة الشعبية التي قادها ملايين المصريين من اجل استرداد وطنهم من يد جماعة اعتادت على ممارسة العنف وارتكاب الجرائم لتحقيق خطتها، ولم يتوقف المصريون عند هذه الثورة بل نجحوا في تأسيس الجمهورية الجديدة التي منحت الانسان الاهتمام الأول، من خلال توفير منظومة كاملة توفر حياة كريمة للمواطنين.

وأكد أن ثورة 30 يونيو برهنت على قوة العلاقة بين الشعب وجيشه وكافة مؤسسات الدولة في وجه هذه الجماعة الإرهابية.