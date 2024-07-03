شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فى الحكومة الجديدة، وذلك نظرا لجهودة الكبيرة فى دعم القطاع الصحى ودعمة لمنظومة الرعاية العلاجية.

وفي هذا الإنفوجراف ينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار

مناصب شغلها:

وزير الصحة والسكان فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الأولى

وزير التعليم العالى والبحث العلمى

عميد كلية طب أسنان عين شمس

نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث



مسيرته العلمية :

أستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية

أستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية

أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

عضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات

نشر 20 بحثًا فى دوريات ومجلات عالمية