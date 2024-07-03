شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أعراض الهربس فى نوباته المتكررة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن أعراض الاصابة بالهربس حيث تختلف الأعراض أثناء النوبة الأولى من العدوى مقارنةً بالنوبة المتكررة.​

- أثناء الإصابة الأولى، قد يعاني الأشخاص من:​​

-حمى​​

-آلام الجسم​​

-التهاب الحلق (الهربس الفموي)​​

-صداع​​

-تورم الغدد الليمفاوية بالقرب من مكان العدوى​​

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ويمكن أن يعاني الأشخاص من نشاط المرض بشكل متكرر مع مرور الوقت "تكرار الإصابة"، وعادة ما تكون هذه الأعراض أقصر وأقل خطورة من المرة الأولى.​