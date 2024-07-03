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هيئة الدواء تكشف أعراض الهربس فى نوباته المتكررة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:00 ص

كشفت هيئة الدواء عن أعراض الاصابة بالهربس حيث تختلف الأعراض أثناء النوبة الأولى من العدوى مقارنةً بالنوبة المتكررة.​

- أثناء الإصابة الأولى، قد يعاني الأشخاص من:​​
-حمى​​
-آلام الجسم​​
-التهاب الحلق (الهربس الفموي)​​
-صداع​​
-تورم الغدد الليمفاوية بالقرب من مكان العدوى​​


ويمكن أن يعاني الأشخاص من نشاط المرض بشكل متكرر مع مرور الوقت "تكرار الإصابة"، وعادة ما تكون هذه الأعراض أقصر وأقل خطورة من المرة الأولى.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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