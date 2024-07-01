السيطرة على الحريق في بؤرة تجميع صناديق البلاستيك في الدامور

افادت " الوكالة الوطنية للاعلام" بانه تمت السيطرة على النيران في بؤرة تجميع صناديق البلاستيك في الدامور، حيث تمت الاستعانة بمراكز الدفاع المدني من الشويفات والحدث وبرجا والدامور، وتجري في هذه الاثناء، عملية تبريد نهائية لموقع الحريق .

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