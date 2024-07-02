أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنه "دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية موقع رادار تابعا للحوثيين بمنطقة تحت سيطرتهم باليمن"، مشيرة الى ان "موقع الرادار كان يمثل تهديدا وشيكا لقواتنا والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية موقع رادار تابعا للحوثيين بمنطقة تحت سيطرتهم باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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