افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن دورية من ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" داهمت بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وصادرت كمية من التبغ والتنباك المهرب وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الريجي صادرت كمية من التبغ والتنباك المهرب في حورتعلا وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.