شكرا لقرائتكم خبر عن تايبيه: الصين تصادر قارب صيد تايواني قرب جزيرة كينمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر خفر السواحل التايواني أن صينيين هبطوا على سطح قارب صيد تايواني بالقوة، وتوجهوا به إلى ميناء صيني قرب جزيرة كينمين التي تسيطر عليها تايوان قبالة ساحل مقاطعة فوجيان مساء يوم الثلاثاء.

وحث السلطات الصينية على الإفراج على الفور عن القارب وطاقمه.

وتأتى هذه الواقعة عقب توغلات متزايدة للجيش الصيني وسفن خفر السواحل في المياه قرب تايوان منذ تولي الرئيس الجديد لاي تشينج تي المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي رئاسة تايوان في 20 مايو الماضي. الإفراج الفوري ودعت إدارة خفر السواحل التايواني السلطات الصينية في بيان "للإفراج على الفور" عن قارب الصيد "تاتشينمان 88" وطاقمه المؤلف من 6 أفراد، و"التوقف عن التلاعب السياسي الذي قد يضر بالعلاقات عبر المضيق" بين تايبيه وبكين.

وذكر البيان أن القارب، الذي ينطلق من مقاطعة بينجو، كان يبحر للصيد على بعد نحو 24 ميلًا بحريًا شمال شرقي الطرف الجنوبي الشرقي من جزيرة كينمين مساء الثلاثاء.

وبحسب خفر السواحل التايواني، ركب عناصر من قاربين للشرطة البحرية الصينية القارب بالقوة بعد الساعة 8 مساء مباشرة، وسيطروا على قائده واتصالاته، واقتادوا القارب وطاقمه صوب ميناء ويتو بمقاطعة فوجيان 13 كيلومترًا شرق كينمان.