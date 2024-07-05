شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة غدا السبت 6 يوليو الجارى، امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالا فى كل مادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة نموذج أسئلة امتحان الفيزياء أوضحت أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة 30٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و40%؜ للمستويات العقلية المتوسطة و30%؜ للمستويات العقلية العليا، و90%؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار فى امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام، 2021 و2022، و2023، كما تم تناولها فى النماذج الاسترشادية.

ـ وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم 40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب، وتم منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 نموذج أ، مع مراعاة ترتيب السؤال فى باقى النماذج، ومنح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال فى باقى النماذج، ومنح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال فى باقى النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال فى باقى النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال فى باقى النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.