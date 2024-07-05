شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تجلب ميزات الذكاء الاصطناعى إلى جميع موديلات آيفون 16؟.. إليك ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة آبل عن خططها الكبيرة للذكاء الاصطناعي والتي ستؤتي ثمارها مع سلسلة آيفون 16 في وقت لاحق من هذا العام، لقد أكدت الشركة بالفعل أنك بحاجة إلى آيفون 15 برو أو طراز أعلى لاستخدام ميزات Apple Intelligence (AI) عند طرحها مع تحديث iOS 18.

تحدثت معظم التقارير عن خطة آبل الذكية لجعل الأشخاص يشترون طرازات آيفون برو أو برو ماكس المتميزة إذا كانوا يرغبون في استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن شركة آبل ستحقق مفاجأة مع سلسلة آيفون 16 ودعم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ظهرت تقارير تسرب هذا الأسبوع تفيد بأن شركة آبل يمكن أن تقدم مجموعة شرائح A18 الجديدة على جميع طرازات آيفون 16، وليس فقط سلسلة Pro وPro Max.

وستكون سلسلة A18 هي أول مجموعة شرائح من آبل ستوفر إمكانات مدمجة لميزات الذكاء الاصطناعي، ومن المحتمل أن تحصل على تعزيز أعلى في الأداء مقارنةً بـ A17 Pro SoC المتميز.

هذه هي المرة الأولى التي ستقدم فيها شركة آبل نفس الأجهزة الرئيسية في جميع طرازات آيفون، بما في ذلك لقب الفانيليا ولقب Plus.

تدرك الشركة بوضوح الحاجة إلى دفع الذكاء الاصطناعي إلى جميع منتجاتها مما يعني أن المزيد من الأشخاص سيتطلعون إلى الترقية من طراز آيفون 12 أو 14 أو حتى آيفون 15.

وتوقع المحللون بالفعل وقتًا طويلاً لشركة آبل، حيث من المتوقع أن يقفز الملايين إلى أجهزة آيفون وماك المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

هل ستجري شركة آبل بالفعل تغييرًا لسلسلة آيفون 16 هذا العام، وبينما تشير التقارير إلى هذا الاتجاه، ما زلنا غير متأكدين من أن الشركة سترغب في فقدان عامل التفريق بين آيفون 16/16 بلس وسلسلة برو.