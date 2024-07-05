شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الحكومة الجديدة تضم دماء قادرة على احتواء الكثير من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن تمكين المرأة المصرية في الحكومة الجديدة ظهر بوضوح في اختيار نواب الوزراء، فقد حصدن في هذا المركز نصيب كبير، لافتة إلى أن نساء مصر قادرات على إدارة سفينة الوطن، فالمرأة المصرية على قدر كبير من الكفاءة والاحترافية والخبرة والمعرفة، لذا فإن الاستعانة بالعنصر النسائي يضيف للحكومة الجديدة.

وحول التحديات أمام الوزراء الجدد، تؤكد "سليمان: في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن دمج العديد من الوزارات مثل دمج الصناعة مع وزارة النقل، خطوة هامة خاصة أن من سيتولى هذه الحقيبة الفريق كامل الوزير، مؤكدة أيضا أن دمج عدد من الوزارات الخدمية دلالة على ان الحكومة تضع المواطن في مقدمة الأولويات، من أجل تحسين أداء الشارع المصري، خاصة لضبط السواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء على المواطن البسيط.

وأشادت وكيل لجنة الشيوخ، بالحكومة الجديدة التي تضم دماء جديدة قادرة على احتواء الكثير من الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، التي تحيط بمصر وتؤثر على الشأن المحلي بصورة كبيرة.