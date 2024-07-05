شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عطية والشامى يحييان حفلات غنائية فى أعياد بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم جوزيف عطية والمطرب الشامى حفلات غنائية فى أعياد بيروت وحفل جوزيف يوم 23 الشهر الجارى والشامى يوم 30 يوليو ومن المقرر أن يقدم كل منهما أغانيه المحببه للجمهور والذى يتفاعل معها بشكل كبير.

كما أحيا المطرب الشامى حفل غنائى مع النجم جورج وسوف فى دبى يوم 28 يونيو الشهر الماضى، وقدم كل منهما باقة متنوعة من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح جوزيف عطية مؤخرًا، أغنية بعنوان "البغددة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"و الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذى يشهد أول تعاون بينهما، وتوزيع موسيقي للموزع وسام عبد المنعم

وكان جوزيف عطية قد طرح مؤخرًا أغنية "كون" من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامي بساط في أجواء رومانسية، فيما كانت آخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان "وحداني" من ألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين.



جوزيف عطية