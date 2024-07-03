شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الأسماء المعلنة عن الحكومة الجديدة مبشرة بالخير والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ،إن الأسماء المعلن عنها بالتغيير الوزاري الجديد، من المعروف عنها فإنها لديها خبرات كبيرة كلا فى مجاله ، موضحة أن الأسماء المعلنه حتى الأن بالحكومة الجديدة "مبشرة بالخير" ونتوقع منها مزيد من الإنجازات والتلاحم مع الشارع المصري وتقديم حلول عاجلة لتخفيف العبء عن المواطن.

وأضافت النائبة منال نصر، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق إنجازات جديدة خلال المرحلة القادمة، وأن يكون لديها القدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق، وإبداعات فى الأفكار والحلول وحتى الخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى لحل المشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وأكدت النائبة منال نصر ، أن الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة".