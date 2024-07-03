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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شهيدان في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
استشهد فلسطينيان وجرح آخر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال شهيدين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف لشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع عمليات تدمير واسعة لمئات المنازل على جانبي مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، وقد طالت عمليات التدمير منطقتي المغراقة وجحر الديك جنوب المدينة.
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