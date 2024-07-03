شهيدان في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف لشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع عمليات تدمير واسعة لمئات المنازل على جانبي مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، وقد طالت عمليات التدمير منطقتي المغراقة وجحر الديك جنوب المدينة.

استشهد فلسطينيان وجرح آخر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.

محمد يوسف

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