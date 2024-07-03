إضراب شامل في طولكرم تنديدًا باستشهاد أربعة فلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم، إضراباً شاملاً، تنديداً بجريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس الليلة الماضية، التي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثمانية بجروح، جراء قصف طائرات الأحتلال الإسرائيلي لمركبة في المخيم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت الليلة الماضية أربعة شهداء من داخل مركبة تعرضت لقصف إسرائيلي، وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم نور شمس في أقل من أسبوع، والذي يتعرض بشكل مستمر لاقتحامات وعمليات تخريب للبنية التحتية.

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