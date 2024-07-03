وزيرة التضامن في الحكومة الجديدة.. ننشر السيرة الذاتية للدكتورة مايا مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تتولى الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، منصب وزيرة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد.

وبدأت مايا مرسي حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعملت "مرسي" كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما شغلت "مايا" منصب رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر.

وعملت أيضًا كمنسق وطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية.