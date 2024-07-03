وزير الإسكان في الحكومة الجديدة.. من هو شريف الشربيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتولى الدكتور شريف الشربيني، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التشكيل الحكومي الجديد.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن وزير الإسكان في الحكومة الجديدة.

- شغل منصب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

- عمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- تولى منصب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.

- عمل نائبا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير.

- عمل نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء.

- تولى منصب معاون رئيس جهاز مدينة بدر.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.