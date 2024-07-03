ليندسي غراهام: الحزب الديمقراطي بدأ يدرك أن بايدن ليس بمستوى أن يكون مرشحا للرئاسة

رأى السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، أن الحزب الديمقراطي بدأ يدرك أن الرئيس الأميركي جو بايدن ليس بمستوى أن يكون مرشحا للرئاسة الأميركية.

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن "مشرعين ديمقراطيين يبحثون توقيع رسالة تطالب الرئيس الاميركي جو بايدن بالانسحاب من الانتخابات".

وقبل ذلك نفى البيت الأبيض صحة ما ورد في تقرير لنيويورك تايمز بشأن دراسة بايدن ما إذا كان سيستمر بالسباق الرئاسي.

وكان قد عزا الرئيس الأميركي سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّداً على أنّ "هذا ليس عذراً، بل تفسير".