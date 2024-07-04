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بدء التصويت بالانتخابات العامة في بريطانيا

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بالانتخابات العامة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون البريطانيون، صباح اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لاختيار ممثليهم في البرلمان.
ويختار الناخبون البريطانيون 650 نائبًا يمثلون الدوائر الانتخابية في أقاليم المملكة المتحدة الأربعة، حيث سيصبح زعيم الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية رئيسًا للوزراء لمدة خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يبدأ إعلان نتائج الاقتراع في الدوائر المختلفة خلال الساعات الأولى من صباح غدٍ.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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