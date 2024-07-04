جعجع: مشروع "حزب الله" لا علاقة له بلبنان وسنكون إلى جانب الدولة بحال وقوع حرب شاملة

أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، إلى أنّ "هناك 22 دولة عربيّة في جامعة الدول العربية، لماذا لبنان بمفرده -ما عدا فلسطين- يدفع ثمن ما يحصل في المنطقة اليوم؟ هناك 57 دولة في "منظمة التعاون الإسلامي" الّتي لبنان عضو فيها، لماذا لبنان بمفرده في عين العاصفة؟ لأنّ البلد قراره مخطوف، و"حزب الله" يصادر قرارات الدّولة اللّبنانيّة و"إجريه بلبنان بس قلبًا وقالبًا في إيران".

وتساءل، في حديث تلفزيوني، "ما هي المشكلة إذا استلم الجيش اللبناني مهمّة الأمن على الحدود الجنوبيّة؟"، مبيّنًا أنّ "الجيش يتواجد بشكل رمزي في الجنوب، بينما ينبغي أن يكون موجودًا بقوّة، علمًا بأنّ الجيش اللّبناني لم يتولّى مسؤوليّة الأمن في الجنوب حتّى الآن". وأوضح "أنّنا في بلد حيث يبدو أنّ قرارنا مخطوف، والأولويّة في لبنان تبدو لصالح الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، من دون أدنى اهتمام بمصلحة الشعب اللبناني"، سائلًا: "هل يجب علينا الآن ربط مصير لبنان وشعبه فقط بالدّور الّذي يريد "حزب الله" أن يلعبه اليوم، لتقوية أوضاعه الدّاخليّة؟ ما يحدث هو جريمة تُرتكب بحقّ أهالي الجنوب أوّلًا وبحقّ كلّ لبناني ثانيًا".

وركّز جعجع على أنّ "الوضع في الشرق الأوسط مجنون وهناك حكومة مجنونة في إسرائيل، ووحده الله يعلم إلى أين قد تتّجه الأمور"، معتبرًا أنّ "الحكومة في لبنان هي "حكومة العوض بسلامتك"، وتُعتبر حكومة محور الممانعة من جهة، وحكومة "التيار الوطني الحر" من جهة أخرى، وطالما "ما بينعسوا الحراس، الحزب ما فيه يلعب. ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتصرّف تبعًا لأجواء حكومته، ولو كنتُ مكانه لما قبلت بتولّي هذه المهمّة".

وأكّد أنّ "مشروع "حزب الله" لا علاقة له بلبنان، وفي حال وقوع حرب شاملة مع لبنان، فسنكون بالطبع إلى جانب الدولة اللبنانية"، لافتًا إلى أنّ "في 8 أشهر من القتال، تكبّدنا خسائر مادّيّة كبيرة، بالإضافة إلى ما بين 400 و500 قتيل، مع عدم وجود أرقام دقيقة و"ما بيسوى الواحد يغشّ شعبو". وأعلن أنّه "بغضّ النّظر عن المصيبة الّتي نحن واقعون فيها، لكن في حال وقوع حرب شاملة مع لبنان، فسنكون بالطبع إلى جانب الدولة اللبنانية".