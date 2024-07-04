إصابة مواطنة إثر استهداف القوات الإسرائيلية منزلها في بلدة شبعا

أُصيبت المواطنة "ن. غ" بجروح، إثر استهداف القوّات الإسرائيليّة منزلها في بلدة شبعا. وقد نُقلت إلى مستشفى حاصبيا الحكومي للمعالجة، ثمّ إلى مستشفى جبل لبنان.

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