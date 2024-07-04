مفتي راشيا من كندا: هجرة الأدمغة اللبنانية إلى هنا لا تعني ترك لبنان بل العمل على استعادة عافيته وبنائه

التقى مفتي راشيا الشّيخ وفيق محمد حجازي في كندا، وزير الهجرة الكندي لمقاطعة البرتا محمد ياسين، بحضور وفد من الجالية اللبنانية في مقر الحكومة الكندية.

وثمّن ياسين "جهوده لكندا وبرنامجه الرعوي للمسلمين فيها"، متطلعا إلى "التعاون في ما خص الجالية اللبنانية"، ومؤكدا "أنه يعمل على تسهيل أمورهم للمساهمة في بناء كندا".

بدوره، شكر حجازي لـ"الدولة الكندية استقبالها اللبنانيين وتأمين حياة كريمة لهم"، معتبرا أن "اللبناني كالغيث، أينما حل نفع". وأشار إلى أنّ "للبنانيين دورا كبيرا في كندا، ولا تعني هجرة الأدمغة اللبنانية إلى كندا ترك لبنان، بل العمل على استعادة عافيته وبنائه"، مشدّدًا على "ضرورة الاهتمام بالتعليم، خصوصا بالنسبة إلى المهاجرين إلى كندا والعمل على معادلة شهاداتهم، نظرا لما لذلك من أثر في نهضة الوطن".

وركّز على "ضرورة أن يكون هناك يوم للتراث اللبناني في كندا، من أجل أن يلتقي اللبنانيون فيه، باعتباره يوم اللبنانيين وعيشهم الواحد". وتحدث عن "الوضع الأمني في لبنان نتيجة الاعتداء الإسرائيلي عليه، كما غزة"، مطالبا بـ"الوقوف مع الحق ضد الظلم"، ومتمنيا "الخير لكندا والأمن للبنان والحياة الكريمة للبنانيين والكنديين".

وردّ ياسين مؤكّدًا "تلبية طلب حجازي"، لافتا إلى أنه "ستتم دعوته لحضور احتفال يوم التراث اللبناني لأنه صاحب الفكرة المتميزة. كما سيتم تسهيل المعادلات للشهادات ضمن الأصول المرعية الإجراء".