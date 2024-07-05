الرئيس الصيني يجري زيارة دولة إلى طاجيكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة، زيارة دولة في طاجيكستان على ما ذكرت وسائل إعلام صينية، بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

ووصل الزعيم الصيني مساء الخميس إلى العاصمة دوشانبي آتيا من كازاخستان حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من دوشانبي أن شي يأمل في رفع "التعاون العام بين الصين وطاجيكستان إلى مستوى أعلى".

وفي تصريح خطي نشر لدى وصوله أشار الرئيس الصيني، إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره إمام علي رحمن ويأمل في التوصل معه إلى "خطط وتسويات جديدة" لتعزيز العلاقات الثنائية.

واستقبل الرئيس الطاجيكستاني، نظيره الصيني في المطار بمراسم حافلة. وهذه ثالث زيارة للرئيس الصيني إلى طاجيكستان إلتي زارها في 2014 و2019.