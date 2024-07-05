عاجل.. القسام تشتبك مع الاحتلال في حرش السعادة بجنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكًا مسلحًا بالرشاشات والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال، في محيط المنزل المحاصر بمنطقة حرش السعادة في مدينة جنين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الطواقم الصحفية، والطبية في محيط المنزل المحاصر بحرش السعادة في مدينة جنين .

استشهاد العشرات جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة:

مع استمرار العدوان الإسرائيلي الصهيوني الوحشي على قطاع غزة وأهلها، شهد فجر وصباح اليوم الجمعة، الموافق 5 يوليو، استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ273، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة البردويل في حي الدرج شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرق لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال التي نسفت عددًا من المباني السكنية في الحي.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 5 شهداء هم المواطن بسام خضر وزوجته وأبنائه الثلاثة، بعد قصف الاحتلال منزلهم في شارع غزة القديم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

الهلال الأحمر ينتشل جثامين استشهدوا إثر قصف طائرات الاحتلال:

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثمان شهيد، وثلاثة جرحى، أصيبوا في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة على شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال القطاع، إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه انتشلت جثمان شهيد من محيط محطة التحرير على شارع صلاح الدين شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ونقلته إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وفي شمال شرق مدينة رفح، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة النصر، بالتزامن مع توغل لآليات الاحتلال في منطقتي "أبو حلاوة" و"أبو الحصين"، وأطراف منطقة النصر شرق المدينة.

كما أفادت طواقم "الهلال الأحمر" باستشهاد المواطن عدلي رضوان وإصابة زوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة رضوان في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلًا غير مأهول بالسكان في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

واستهدف الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بالقصف المدفعي والرصاص، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مدينة الزهراء وسط القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 38011، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87445، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.