أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "التّسوية الدّاخليّة ضروريّة، وليست مهمّة الخارج أن ينوب عنّا في ملف الانتخابات الرئاسيّة"، لافتًا إلى أنّ "الخوف من إمكانيّة توسّع الحرب على ​لبنان​ موجود، والجهود الأمنيّة الدّوليّة لتخفيف الاحتقان مستمرّة، لكن أتمنّى أن تُمارس مع العدو الإسرائيلي، لأنّ لبنان ليس الدّولة المعتدية".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الجهود الأمنية الدولية لتخفيف الاحتقان مستمرة وأتمنى أن تُمارس مع العدو الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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