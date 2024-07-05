الدفاع التايوانية أعلنت رصد أكثر من 60 طائرة حربية صينية في محيط تايوان

أعلنت وزارة الدّفاع التّايوانيّة، في بيان، رصد 36 طائرة حربيّة صينيّة وستّ سفن حربيّة، في محيط ​تايوان​ خلال السّاعات الـ24 الماضية.

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ 26 طائرة رُصدت بعد ذلك الوقت، لافتةً إلى "أنّها راقبت الوضع واستجابت وفقًا لذلك".

وكانت قد أجرت الصّين مناورات حول تايوان، في أعقاب تنصيب الرّئيس التّايواني الجديد لاي تشينغ-تي في 20 أيّار الماضي، الّذي تعتبره بكين "إنفصاليًّا خطرًا". وخلال تلك المناورات، أرسلت الصّين 62 طائرة عسكريّة حول الجزيرة خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد في يوم واحد خلال هذه السّنة، و27 سفينة، بحسب وزارة الدّفاع التايوانيّة.