الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أسقطت قوات الدفاع الروسية 50 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي زابوروجيه وروستوف على الدون، وإقليم كراسنودار جَنُوب غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية – في بيان نقله موقع “روسيا اليوم”- “أن دفاعاتنا أسقطت 14 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و26 مسيرة فوق مقاطعة زابوروجيه، و10 مسيرات فوق مقاطعة روستوف على الدون”.

وأشار الموقع الروسي إلى أن قوات كييف تواصل استهداف الخليج 365 الروسية الجديدة والحدودية جَنُوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

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