استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم جنين، الذي يشهد عملية عسكرية واسعة استهدفت فيها قوات الاحتلال محوّل الكهرباء بالرصاص، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وعدد من مناطق المدينة، كما اشتعلت النيران في أحد المنازل التي تعرضت للاستهداف من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاصرتها لمنزل في المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص تجاه الصحفيين ومنازل الفلسطينيين.

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