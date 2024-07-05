الأبيض التقى ميقاتي: بحثنا في كيفية دعم المشاريع المشتركة مع القطاع الصحي اللبناني

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى أن "الاجتماع الأول الذي عقدناه مع ميقاتي كان مع الجمعية الطبية اللبنانية العالمية التي تضم جمعيات طبية عدة من كل انحاء العالم وتضم اطباء من اصل لبناني لديهم كل الحرص على استمرار العلاقة مع بلدهم الام وتقديم كل الدعم للقطاع الصحي في مختلف المجالات فيه".

وذكر الأبيض، أنه "خلال اللقاء، بحثنا في كيفية دعم المشاريع المشتركة مع القطاع الصحي اللبناني من اجل تقوية النظام الصحي فيه والافادة من خبراتهم، وقد اثنى ميقاتي على جهودهم ومساعداتهم للبنان".

وأوضح أن "الاجتماع الثاني فخصص للبحث في كيفية التعاون والاستفادة من خبرات ايلي الشامي الذي يمتلك شركة لتصنيع الادوية في أستراليا، وهي من اكبر الشركات في العالم، وبالمناسبة اكد الرئيس ميقاتي دعم الحكومة لاي مشروع صناعي استثماري، يمكن القيام به في لبنان من شأنه إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني".

بدوره، لفت رئيس "الجمعية الطبية اللبنانية العالمية" وليد الأحمر، الى أن "هدف زيارتنا الى لبنان هي من أجل عقد مؤتمر يشارك فيه عدد من الأطباء من خارج لبنان، وسيخصص للبحث في كيفية المساعدة، كما اننا سنضيئ خلاله على كافة الدعم المقدم من قبل الجمعية للبنان في المجالات الصحية والاستشفائية والتعليمية، كذلك سنطلع خلال هذا المؤتمر على الاحتياجات المطلوبة لتأمين المزيد من المساعدات للقطاع الصحي".

وفي سياق منفصل، إستقبل ميقاتي الوزيرة السابقة زينه عكر وعرض معها الأوضاع العامة، كما اجتمع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد.