المطران مطر: كل ما يمس الوحدة المسيحية – الاسلامية يمس البطريركية المارونية

أشار رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "البطريريك الماروني يعتبر نفسه مؤتمن على وحدة لبنان وكل ما يمس الوحدة المسيحية – الاسلامية يمس البطريركية المارونية والفراغ الرئاسي لمدة سنة ونصف هو إهانة للبنان وكل اللبنانيين".
وأوضح مطر، أن "غياب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب عن لقاء بكركي لم يكن أمراً مستحباً لذا قمنا بزيارته وبلغنا بعتبه على كلام غبطة البطريرك وتم التوضيح".
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