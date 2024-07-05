دكتوراه بنظام التعليم عن بعد.. الرقابة الإدارية تنشر السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشرت هيئة الرقابة الإدارية، السيرة الذاتية للدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفق هيئة الرقابة الإدارية، كما يلي:

- محمد أحمد عبداللطيف رمضان، مواليد 20 يونيو 1972.

- حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي.

- خبرة 25 عام في مجال التربية والتعليم وإدارة الشركات والكيانات والمنصات التعليمية من خلال المشاركة والإشراف والإدارة لعدد 16 مدرسة تقدم خدمات تعليمية لـ15 ألف طالب بالقاهرة والمحافظات، وتقديم الأنشطة التعليمية والتدريبية المباشرة والإلكترونية والمعلم والطالب لخدمة نظم التعليم العام والخاص.

- عضو مجلس إدارة لعدد من شركات تطوير التعليم الدولية.