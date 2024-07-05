شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية النواب": الحوار الوطنى أصبح رقما مهما فى المعادلة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح رقمًا مهمًا في المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة وبما خلقه من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كافة المدارس والتوجهات.

وأوضح فرعون، في تصريح خاص أن استئناف الجلسات غدًا يثبت عزم الدولة نحو ترسيخ أهمية الرأي والرأي الآخر والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطني متماسك تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وأشار إلى أن عودة الجلسات تزامنًا مع تشكيل الحكومة الجديدة من الممكن أن يكون لها دور كبير في صياغة رؤى وطنية تعزز خطط الحكومة نحو تشكيل معالم المرحلة المقبلة للعمل الوطني.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماع له غدا السبت الموافق 6 يوليو، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته، وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار وفاء بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.